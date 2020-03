Tricolore illumina palazzo Consiglio

Un Tricolore di luce illumina da stasera il palazzo del Consiglio regionale dove sono ripresi i lavori dopo una pausa di una settimana. Per il presidente dell'Assemblea, Michele Pais (Lega), si tratta di "un messaggio di unione e di speranza, oggi più che mai dobbiamo restare uniti contro questa terribile malattia che sta mettendo in ginocchio tutta l'Italia". Ancora una volta Pais invita i cittadini ad osservare le regole: "In questo modo sono convinto che supereremo questo difficile periodo e ritorneremo presto alla vita normale".

Fonte: Ansa

