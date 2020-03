Cagliari, la raccolta fondi ideata da due ragazze per il Santissima Trinità fa boom: “Arriveremo a centomila euro”

La loro raccolta fondi è partita quasi in sordina e senza nessun riconoscimento ufficiale, almeno all’inizio, da parte dei piani alti della sanità: “Poi, per fortuna, è arrivato l’ok dall’Ats”. Erika e Miriana Massidda, cugine di Sant’Antioco: sono loro le ideatrici di una raccolta cento per cento solidale e interamente dedicata a uno degli ospedali cagliaritani più “in trincea” in questo periodo di Coronavirus, il Santissima Trinità: “Abbiamo superato gli ottantamila euro, ci siamo prefissate di sfondare il tetto dei centomila”, spiega Erika, commessa 30enne. Miriana, di tre anni più piccola, è invece una studentessa di Pedagogia. “Abbiamo imbastito questa raccolta perchè sappiamo quanto siano importanti i medici nella vita di tutti quanti. Anche noi abbiamo vissuto episodi dolorosi, alcuni nostri parenti sono morti in ospedale ma aiutati, sino all’ultimo, da infermieri e dottori”, racconta Erika. Insomma, le due ragazze conoscono abbastanza bene il “clima” che si respira, soprattutto in situazioni di emergenze, nelle corsie degli ospedali. E c’è anche una novità importante: “Siamo riuscite a sbloccare i soldi sinora raccolti, nei prossimi giorni li manderemo ai medici del Santissima Trinità che, quindi, potranno già utilizzarli. La gente, comunque, può tranquillamente continuare a donare sulla piattaforma dedicata”. Ecco il link: https://www.gofundme.com/f/sardegna-unita-per-gli-ospedali

Fonte: Casteddu On Line