Ossi, secondo caso di Coronavirus in 24 ore: “Un uomo ricoverato all’ospedale”

Nuovo caso di contagio da Coronavirus a Ossi in circa 24 ore. Dopo l’uomo risultato positivo ieri, c’è un altro abitante colpito dal virus. A darne notizia è il sindaco Giovanni Serra:” Il mio rammarico aumenta, un altro concittadino è risultato positivo alle analisi del coronavirus e sta ricevendo le dovute cure presso le strutture ospedaliere di Sassari. Il sindaco, l’Amministrazione e la cittadinaza tutta è vicina al nostro caro e alla sua famiglia, ci auspichiamo di ricevere pronte notizie circa l’avvenuta guarigione”. “Con l’occasione, comunico ai cittadini tutti che è doveroso attenersi a divulgare le sole notizie pervenute attraverso i canali istituzionali senza, per contro, dare adito ad inutili e fuorvianti allarmismi”, ricorda Serra. “Confidando nel gran senso di responsabilità che contraddistingue il nostro paese, non mi stancherò mai di invitarvi ad agire con grande cautela e a continuare a rispettare rigidamente le prescrizioni divulgate per il bene nostro e di chi ci sta accanto. Una sola trasgressione potrebbe compromettere ulteriormente l’intera comunità! Restiamo a casa”.

Fonte: Casteddu On Line