Coronavirus: medico screditato, l’Ordine ora minaccia denunce

Coronavirus: l’Ordine dei medici minaccia denunce, dopo l’ultimo caso di Oristano

Nel mirino molti commenti apparsi sui social

Dura presa di posizione del presidente dell’Ordine dei medici di Oristano Antonio Sulis sulla vicenda legata alla donna di Oristano contagiata dal coronavirus e che opera in uno studio medico cittadino. Una vicenda che sui social ha scatenato forti polemiche e portato alcuni anche a indirizzare ai responsabili dello studio medico pesanti contestazioni.

“In un momento così pesante e drammatico per tutti i professionisti della sanità, impegnati in prima linea nella guerra contro il Covid19 (Coronavirus)”, afferma il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano, Antonio Sulis, “troppo spesso senza i DPI (Dispositivi Protezione Individuale), motivo per cui ci stiamo battendo con forza giornalmente, siamo costretti a intervenire in una battaglia contro l’ignoranza, la mancanza di rispetto e lo sciacallaggio mediatico che purtroppo ci viene segnalato, proprio nelle situazioni in cui chiunque faccia il nostro lavoro può venire a trovarsi: cioè con l’essere contagiati o avere qualcuno vicino contagiato.

Nessuno può dire “io sono immune”, la realtà di oggi ci considera tutti contagiati o nella possibilità di esserlo, per questo viene chiesto con insistenza e sollecitudine di “restare a casa”.

“Ma ciò che più fa’ male e irrita”, afferma ancora il presidente Sulis, “è la facilità con cui si pontifica sui social, da parte di persone, senza alcuna cognizione di causa, screditando o condannando, chi si è trovato, tra i nostri iscritti, a vivere personalmente l’evenienza di un contagio per se e la propria famiglia. In questi casi sappiamo benissimo le procedure da seguire e l’attivazione di ogni tutela verso i nostri pazienti che possano essere coinvolti”.

“In questa guerra”, prosegue il presidente dell’Ordine dei medici, “siamo esposti più di chiunque altro e per questo “esigiamo rispetto” e collaborazione. Prima di parlare o esprimere giudizi è bene riflettere. Attiveremo le vie legali e tutti i dispositivi di sicurezza per tutelarci contro screditamento e violazione della privacy, sia personale che dei nostri assistiti”.

Giovedì, 19 marzo 2020

L'articolo Coronavirus: medico screditato, l’Ordine ora minaccia denunce sembra essere il primo su LinkOristano.it.