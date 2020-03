Coronavirus, crollo dell’economia in Sardegna: “Mille euro al mese alle piccole imprese”

Mille euro al mese alle piccole imprese e alle partite iva: alle categorie maggiormente penalizzate dalla serrata imposta per la lotta al Coronavirus. La richiesta è di Confesercenti alla Regione. La possibilità di un’estensione delle misure restrittive ipotizzata dal primo ministro Conte altre il 3 aprile, “spaventa moltissimo” il mondo del piccolo commercio e dell’ambulantato cittadino, “anche perché”, come spiega Marco Medda, presidente di Confesercenti Cagliari, “ci sono tutta una serie di provvedimenti annunciati ma che si stanno rivelando difficili per le partite iva. L’Inps non ha chiarito quali criteri servono per raggiungere i finanziamenti. E poi i 600 euro non bastano assolutamente. La Regione potrebbe stanziare in tempi celeri 25 milioni di euro e dare così mille euro alle piccole imprese agli ambulanti e ai piccoli negozi. Stiamo lavorando su questo”, conclude Medda, “per dare un po’ di sollievo a chi ha la serranda abbassata”.

Fonte: Casteddu On Line