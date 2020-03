“Caro papà, ti scrivo per augurarti buona festa del papà da parte di tuo figlia Erica.So che una lettera come regalo non è abbastanza, ma ho sempre pensato che delle belle parole scritte nel modo giusto, ma soprattutto nel momento giusto potessero bastare…Sono tanto orgogliosa di te papà, ne hai passate e hai avuto la forza di rialzarti sempre. Non importa dove la vita ci porterà… voglio che tu sappia che per me sarai sempre una persona speciale. Ti voglio bene ”

Il messaggio di Erika.

Continuate anche voi cari lettori, a mandarci messaggi dedicati al vostro papà!

L'articolo Erika per il suo papà: “Sono tanta orgogliosa di te, ne hai passate tante e hai sempre avuto la forza di rialzarti” proviene da Casteddu On line.