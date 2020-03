“La radio per l’Italia”: cantare insieme uniti dal tricolore. C’è anche Radio Cuore

L’iniziativa che domani coinvolge tutte le radio

Anche l’emittente di Oristano Radio Cuore partecipa domani all’iniziativa “La radio per l’Italia”, promossa da Aeranti-Corallo, unitamente all’Associazione Radio Locali Frt, alla Rai e alle radio nazionali e locali private. Per la prima volta in assoluto, tutte le radio italiane, nazionali e locali si uniranno e alle 11 trasmetteranno l’Inno nazionale italiano e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale: Azzurro, La canzone del sole e Nel blu dipinto di blu (Volare). Un segno di unità e di solidarietà in queste giornate difficili.

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, settanta navi della Marina Militare, in sette basi navali, con a bordo un totale di 5212 uomin e donne facenti parte degli equipaggi, suoneranno le sirene di bordo in contemporanea per testimoniare la coesione e la partecipazione di tutti.

“Quest’iniziativa unica”, spiegano gli organizzatori, “vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione”.

La direzione di Radio Cuore ha annunciato che autonomamente ha deciso di far precedere questo inserimento musicale da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del coronavirus.

Si può ascoltare Radio Cuore sui 97 MHz della modulazione di frequenza. A Cagliari e in provincia anche sul canale digitale 12D. Oppure dal sito internet www.radiocuore.net o scaricando l’app di Radio Cuore.

Giovedì, 19 marzo 2020

L'articolo “La radio per l’Italia”: insieme uniti dal tricolore. C’è anche Radio Cuore sembra essere il primo su LinkOristano.it.