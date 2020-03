Carbonia, sfidano il divieto per un incontro amoroso: coppia di innamorati denunciata

Hanno pensato che, in quella viuzza periferica di Carbonia, vicino a un market, non sarebbero mai stati visti da nessuno. Una 34enne di Quartu e un 45enne residente nella città mineraria, però, hanno fatto male i loro calcoli. Ieri sera, infatti, una pattuglia della squadra volante impegnata in dei controlli, verso le 21, li ha beccati dentro l’auto di lui: i poliziotti hanno bussato al finestrino e i due, visibilmente imbarazzati, non hanno saputo fornire nessuna giustificazione valida. A quel punto, la doppia denuncia per essere stati trovati fuori da cada senza una valida motivazione, è stata inevitabile. È infatti vietato ogni spostamento, tranne quelli per motivi di salute, lavoro o necessità primarie come il dover fare scorta di cibo o medicine. “Voglio dare un consiglio a tutti”, afferma la dirigente del commissariato di Carbonia, Gabriella Comi, “evitate di docer incorrere in simili figuracce, restate a casa e rispettate le regole”.

Fonte: Casteddu On Line