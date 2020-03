Sarroch, Albergo isolato e Casi sospetti tra operai appalti Saras

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Un albergo isolato a Sarroch e due ospiti, dipendenti di imprese di manutenzione che operano presso lo stabilimento Saras, in una sorta di quarantena dopo l'effettuazione del tampone per sospetto contagio da coronavirus. A darne notizia, con una informativa ai cittadini, è il sindaco del paese alle porte di Cagliari, Salvatore Mattana, che rivela come l'intervento del personale medico del servizio 118 è stato richiesto dopo che i due "hanno manifestato sintomi di infezione alle vie respiratorie".

Attualmente si è ancora in attesa dell'esito dei test, che si dovrebbe avere tra qualche ora. Nel frattempo, però, è stato disposto un presidio nell'hotel con la Guardia di Finanza di Sarroch, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare.

"Considerato che le persone che hanno manifestato tali sintomi sono lavoratori dipendenti di imprese di manutenzione che operano presso lo stabilimento Sarlux nel polo industriale di Sarroch, dove sono in corso i lavori per una fermata straordinaria degli impianti nella quale sono impegnati migliaia di lavoratori, oltre alle altre maestranze e, ravvisata una situazione di potenziale pericolo dal punto di vista sanitario per la salute pubblica - spiega il primo cittadino - è in fase di adozione una apposita ordinanza nei confronti degli occupanti dell'hotel affinché vengano sottoposti alla misura cautelativa dell'isolamento sino all'effettuazione dei tamponi ed al conseguimento dell'esito degli stessi, a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dell'area industriale".(ANSA).