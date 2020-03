La ministra Azzolina: “Coronavirus, si va verso la chiusura delle scuole in Italia a tempo indeterminato”. Le parole della ministra a Skytg24, riportate anche da La Stampa: “Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data. Abbiamo fatto una nota prima del decreto per limitare al massimo la presenza del personale nelle scuole, e ringrazio la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone che ha scritto una norma importante che permetterà di fatto alle scuole che sanno organizzarsi anche di poter chiudere pur rispettando alcune scadenze e attività che vanno fatte perché è importante che la scuola non si ferm» anche nel «rispetto dell’autonomia scolastica. Al momento non mi sento di dare anticipazioni ma voglio tranquillizzare i ragazzi dicendo che noi stiamo pensando a diversi scenari possibili e che apprezzo tantissimo i documenti che le Consulte degli studenti mi hanno inviato, li ho letti attentamente. Quei documenti li terrò in seria considerazione quando decideremo come dovranno essere fatti gli esami di Stato

