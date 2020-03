Il Coronavirus arriva anche a Olbia, 15 dipendenti dell’ospedale positivi: è allarme per i medici sardi

“Quindici persone tra medici, infermieri e pazienti dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia sono risultate positive al virus in data odierna”. È quanto ai legge in un comunicato diramato dal Comune di Olbia e che porta la firma del sindaco Settimo Nizzi. “Diventa ancora più importante, al fine di salvaguardare la propria salute e quella della comunità intera, osservare con assoluto rigore le prescrizioni ed uscire dalla propria abitazione solo in caso di necessità”. Nizzi annuncia anche una stretta ulteriore: “Abbiamo ridotto gli orari di apertura delle attività commerciali al fine di contrastare i disagi. Negozi chiusi alle 18:30 nelle giornste feriali e chiusura totale la domenica. Resteranno aperte con i consueti orari farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali”. Nizzi è netto: “Dobbiamo mettere in campo tutto quanto possibile per evitare che il virus si diffonda”.

Fonte: Casteddu On Line