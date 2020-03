A Olbia market chiusi 18.30 e domenic

Negozi chiusi la domenica, aperte solo farmacie e parafarmacie, e durante la settimana serrande abbassate alle 18.30 per tutti gli esercizi commerciali ai quali ancora è consentita l'apertura. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, anticipa la stretta sulla quale starebbe meditando anche il premier Giuseppe Conte e adotta il pugno di ferro.

Per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, oggi Nizzi ha firmato una nuova ordinanza al termine della seduta di Giunta tenuta con i suoi assessori a distanza, in videoconferenza, attraverso lo stesso sistema utilizzato a fine mattinata per raccontare la decisione agli organi di informazione. "L'ordinanza straordinaria e urgente entra in vigore già da oggi", ha detto. In ossequio a un'altra sua ordinanza, intanto, a Olbia è stata fatta la disinfezione di strade e piazze con una soluzione acquosa a bassa concentrazione di ipoclorito di sodio, in grado di uccidere funghi, spore e virus.