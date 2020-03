Monserrato, ai tempi del Coronavirus spuntano le parrucchiere abusive: due donne denunciate

A scoprirle è stata la polizia Municipale monserratina, diretta dal comandante Massimiliano Zurru. È proprio lui, contattato da Casteddu Online, a raccontare tutto nel dettaglio: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di parrucchieri regolari che, in questi giorni, sono a casa e stanno correttamente osservando i divieti. Le due donne, ovviamente, sono state denunciate”. Forse, al momento dei controlli, c’era anche qualche cliente: massimo riserbo su questo punto, però, da parte del comandante. Sono infatti in corso tutta una serie di accertamenti che potrebbero portare, eventualmente, ad un ingrossamento della lista dei denunciati.

Due donne di Monserrato sono state denunciate dalla polizia Municipale perché sono state sorprese a svolgere l’attività di parrucchiera abusiva. Non solo la mancanza di titoli per esercitare la professione, ma anche il non rispetto del divieto di svolgere attività lavorative “bloccate” dall’ultimo decreto del Governo.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.