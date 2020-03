A Solarussa via alla disinfezione nelle strade, a Sedilo non si farà

Pareri discordanti sull’efficacia degli interventi, i sindaci decidono in autonomia Sarà effettuato nelle vie più trafficate di Solarussa l’intervento di disinfezione: lo ha reso noto il sindaco, Mario Tendas. “Si tratta di una soluzione di compromesso per cercare di rasserenare i nostri concittadini. I pareri sull’efficacia degli interventi sono contrastanti, ma se le evidenze saranno confortanti, ci sarà l’impegno da parte dell’amministrazione a estendere la disinfezione anche alle altre vie e alla borgata agricola di Pardu Nou”, spiega Tendas (che oltre ad essere sindaco è anche un biologo iscritto all’albo professionale). “Parecchi enti, come ad esempio l’Arpa Piemonte, sconsigliano vivamente di intervenire con la disinfezione”, continua Tendas. “L’Istituto Superiore di Sanità, proprio martedì sera, ha diramato una nota informativa nella quale evidenzia che, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili non vi sono evidenze a supporto dell’efficacia della sanificazione delle superfici stradali che, ad oggi, non risultano implicate nella trasmissione del Covid-19″.

“Ciò, nonostante, e sulla scia delle scelte operate anche da altri comuni che hanno svolto una disinfezione lungo le principali strade”, illustra ancora Tendas, “abbiamo deciso di chiedere ad una ditta specializzata di fare un intervento nelle principali strade e spazi pubblici più trafficati”. L’intervento interesserà viale Siamaggiore, via Parrocchia, via Roma, via Gramsci, la Piazza Mariano IV, ciè la piazza al Monumento ai Caduti; tutto il corso Fratelli Cervi, via Vittorio Veneto, lo spiazzo che circonda i giardini di piazza Coa ‘e Forru e l’area adiacente al parco giochi, con le vie vicine, cioè via Tharros e via Emilia. “In questa fase controversa ci siamo limitati a definire le strade più trafficate”, spiega ancora il sindaco di Solarussa, precisando di aver già concordato con la ditta anche la sanificazione di tutti i locali pubblici, come scuole e biblioteca, per citarne alcuni, che verrà effettuata prima della loro apertura. “Vorrei rasserenare gli animi”, conclude il sindaco Tendas, “stiamo facendo il possibile, ma vorrei ricordare che è provato che il virus si trasmette attraverso il contatto o la vicinanza di persone infette. Per questo ricordo per l’ennesima volta che lo strumento più efficace è quello di restare a casa e di limitare quanto più possibile le uscite”. L’Associazione Nazionale Comuni d’Italia si è confrontata in questi giorni sui diversi pareri a approcci agli interventi di disinfezione e la questione è stata sottoposta sia all’attenzione delle Regioni sia del Ministero alla Sanità. Ciascun sindaco, pur nell’incertezza dell’efficacia della misura, sta agendo in autonomia e c’è chi non procederà con l’intervento di sanificazione. È il caso di Sedilo, dove il sindaco Salvatore Pes ha comunicato che non intende procedere alla sanificazione di strade e piazze. “L’operazione è ritenuta inefficace nella lotta al covid-19”, ha scritto il sindaco in un post su Facebook. “Le Regioni Piemonte e Lombardia hanno ribadito l’inutilità della sanificazione di strade e piazze ritenendo oltretutto questa pratica dannosa per l’ambiente”. Il sindaco, però, ha ribadito l’importanza e la necessità di disinfettare e sanificare le superfici interne delle attività commerciali aperte al pubblico. Giovedì, 19 marzo 2020 L'articolo A Solarussa via alla disinfezione nelle strade, a Sedilo non si farà sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano