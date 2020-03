Samassi, niente sanificazione delle strade: “L’ipoclorito inquina e non serve contro il Coronavrirus”

Non verrà effettuata nessuna sanificazione di strade e piazze a Samassi. Questo è quanto ha deciso stamane il Comune spiegando che “l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, interpellato sull’utilità e sull’efficacia della sanificazione degli ambienti esterni contro il diffondersi del COVID 19, ha risposto deliberando un documento di indirizzo approvato dal SNPA il 18.03.2020, certificando in sintesi che la sanificazione degli ambienti esterni con ipoclorito di sodio non ha efficacia conto il CORONAVIRUS e rischia d’inquinare l’ambiente. Visto il documento, il Comune di Samassi seguirà la linea intrapresa e non effettuerà nessun intervento di sanificazione di strade e piazze”. Dopo l’intensificazione dei controlli e i nuovi provvedimenti intrapresi pochi giorni fa come la chiusura delle attività commerciali alle ore 18 e la sospensione della vendita dei “gratta e vinci” e di tutti i giochi leciti, per le strade del centro del Medio Campidano si vedono sempre meno persone. Il sindaco invita i cittadini a stare a casa e uscire solo per necessità, motivi di salute e di lavoro.

Fonte: Casteddu On Line