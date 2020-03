Coronavirus, Truzzu: “Troppi cagliaritani in giro. Avete visto Bergamo? L’avete capito che siamo in guerra?” (VIDEO)

“Siamo in guerra: basta uscire. Non deve accadere quello che è accaduto a Bergamo”. E’ il video appello ai cagliaritani del sindaco Paolo Truzzu che annuncia nuove misure restrittive. All’inizio il primo cittadino chiede ai cagliaritani di comprare dai commercianti cittadini facendosi consegnare i prodotti a domicilio per sostenere l’economia del capoluogo. “Inizia da oggi una settimana difficile, non voglio generare panico ma nei prossimi 10 giorni i numeri cresceranno molto”, ammette Truzzu, “ognuno ha fatto rinunce e nuove relazioni sociali. Ma è fondamentale che noi restiamo a casa e che si esca solo per motivi essenziali. I primi risultati li vedremo tra una settimana o 10 giorni, ma quello che state facendo è importante per garantire il sistema sanitario e la sua tenuta. E il messaggio che voglio dare a chi esce per sport o per la passeggiata è questo: in caso di incidente o ictus non potrà essere curato, questo succederà se continuiamo a uscire”. Elenca poi le segnalazioni: famiglie in 4 a fare la spesa, sul bus intere famiglie, cene di famiglia o tra amici e feste nei parchi e gruppetti di giovani che si radunano per farsi le birre. “Lo dico anche agli anziani: siete i più a rischio, state a casa”, aggiunge, “perché la conseguenza è quello che sta accadendo a Bergamo: dove i camion dell’esercito che portano le bare fuori da Bergamo perché non c’è più posto in cimitero. Noi non dobbiamo arrivare a questo. Fatelo per i medici. che si fanno un mazzo per far sì che nessuno muoia. L’avete capito che siamo in guerra? Prenderò nuove ordinanze”, aggiunge, “per evitare assembramenti e se non lo farò io lo farà il governo, per la stupidità di pochi ci passano tutti, stiamo lavorando per far sì che nessuno resti solo”. E niente sanificazione delle strade: “Non c’è evidenza che possa essere utile. Dobbiamo affrontare l’emergenza non possiamo sprecare risorse”. Saranno sanificate solo pensiline, ringhiere, balaustre e semafori. “State a casa”, conclude Truzzu, “meno usciamo prima ne usciamo”

Fonte: Casteddu On Line