Poste Italiane: in città e provincia chiuse alcune filiali e orari ridotti

I provvedimenti assunti dall’azienda secondo i decreti governativi per limitare i rischi da coronavirus

Anche nell’Oristanese si riducono gli orari di apertura in molti uffici postali, in ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi sulle misure contro il contagio da covid 19. A Oristano aperti solo la sede centrale, in via Mariano IV d’Arborea, che garantisce anche l’apertura pomeridiana, e la filiale di via Firenze, nel quartiere del Sacro Cuore.

Rimangono chiuse, invece, le sedi di via San Francesco (fianco palazzo di giustizia) e di via Canepa (galleria Omodeo).

Per quanto riguarda le frazioni è garantita l’apertura dell’ufficio postale di Silì, mentre rimane chiuso quello di Massama.

Nei Comuni con un unico ufficio postale l’apertura avviene a giorni alterni.

I cittadini saranno informati sulle novità, come di consueto, tramite gli avvisi affissi all’esterno degli uffici. In tutti gli uffici, inoltre, sono state poste in essere delle linee di distanza dalle postazioni degli operatori.

Per tutti gli uffici postali è stato sospeso il servizio di prenotazione online dell’appuntamento (Prenota Ticket).

Per quanto riguarda i servizi di consegna corrispondenza e pacchi, gli orari di lavoro dei portalettere sono stati diversificati per evitare la concentrazione di personale all’interno dei siti operativi nelle stesse fasce orarie.

Gli utenti possono utilizzare comunque il sito internet poste.it per acquisire maggiori informazioni e disporre dei servizi postali.

Giovedì, 19 marzo 2020

