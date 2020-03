Lezioni di scrittura creativa in diretta Facebook per una buona causa

L’iniziativa dello scrittore terralbese Davide Piras sostiene una raccolta fondi



La scrittura creativa e l’idea dello scrittore Davide Piras, di Terralba, sono i due “ingredienti” per la ricetta vincente che si propone di aiutare l’ospedale “Brotzu” di Cagliari in questo periodo di forte emergenza sanitaria a causa del coronavirus.

L’iniziativa prevede delle lezioni online, in diretta, per tutti gli appassionati di scrittura, da seguire sul profilo Facebook dello scrittore terralbese, che invita tutti coloro che lo seguono a fare una piccola offerta all’ospedale cagliaritano per l’acquisto di mascherine e presidi medici.

Oggi si terrà la terza lezione del mini corso di scrittura. Appuntamento alle 15 con Davide Piras che parlerà di come creare una storia partendo da fatti reali, di coerenza della storia e infine di costruzione e caratterizzazione dei personaggi.

Per partecipare alle lezioni o per avere ulteriori informazioni si potrà contattare Davide Piras anche al suo numero di cellulare, 349 652 3920. Qui di sotto le informazioni utili per le donazioni.

Giovedì, 19 marzo 2020

