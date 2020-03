Accesso negato per la spesa a Oristano: Santa Giusta fa partire la diffida

Emergenza coronavirus. Il sindaco Figus ieri aveva chiesto l’intervento del prefetto di Oristano

L’amministrazione comunale di Santa Giusta ha deciso di diffidare la polizia locale di Oristano, in seguito alle contestazioni mosse dalle pattuglie a numerosi residenti nel paese che si sono recati a Oristano a fare la spesa e che sarebbero stati respinti dagli agenti in base alle normative sul contenimento del coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Antonello Figus, riferendo che ieri la giunta si è riunita e ha deciso di incaricare un legale, perché predisponga l’atto di diffida. “Fare la spesa a Oristano rientra nel campo delle necessità”, ha dichiarato Figus, ricordando come i due comuni distino tra loro poche centinaia di metri e i nuclei urbani siano di fatto integrati tra loro. “Siamo di fronte a un problema di necessità sociale ed economica, perché quanti si spostano per fare la spesa, sono cittadini con problemi economici che, per avere la spesa per l’intero mese, sono costretti a rivolgersi ai discount. C’è anche a un problema di ordine pubblico, perché sta crescendo il malumore della popolazione”. “Anche stamattina i vigili urbani di Oristano”, continua il sindaco di Santa Giusta, “hanno rispedito in paese alcuni concittadini, fermati nel piazzale dell’Eurospin e nei giorni scorsi la stessa cosa è avvenuta tra Oristano e Corte Baccas, nei confronti di concittadini che necessitavano di andare alla Lidl”.

“Mi arrivano decine di segnalazioni”, prosegue il sindaco, che commenta: “Non capisco il senso di questa posizione, in modo particolare nei confronti dei cittadini di Santa Giusta”. Ieri il sindaco Antonello Figus, ha indirizzato anche una lettera al prefetto di Oristano Gennaro Capo per chiedere il suo intervento, una sorta di mediazione. Stamane non era giunta ancora alcuna risposta. Proprio un parere del prefetto di Oristano, però, nei giorni scorsi era stato esibito dal sindaco di Oristano Andrea Lutzu sabato scorso quando alcuni residenti di Santa Giusta avevano lamentato di essere stati fermati dagli agenti nel piazzale del discount e di essere stati invitati a fare rientro al proprio paese e fare la spesa nei locali commerciali locali. Era stato il sindaco Figus a sollevare il caso sui social e in serata era arrivata la risposta del sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, che, appunto, aveva fatto riferimento alla nota della prefettura e, in particolare alla norma secondo la quale gli spostamenti tra comuni devono essere limitate a situazioni caratterizzate dalla necessità e urgenza, che non possano essere soddisfatte nel comune di residenza. Giovedì, 19 marzo 2020 L'articolo Accesso negato per la spesa a Oristano: Santa Giusta fa partire la diffida sembra essere il primo su LinkOristano.it.

