“La radio per l’Italia”: cantare insieme uniti dal tricolore

Dopo la messa in onda congiunta delle radio, tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali suoneranno le sirene di bordo in contemporanea.

Ci si sintonizzerà su un unico canale per cantare insieme – su tutte le piattaforme Fm, Dab, tv (radiovisione) e in streaming sui siti e sulle app – l’Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale: Azzurro, La canzone del sole e Volare (Nel blu dipinto di blu).

Cantare uniti dal tricolore e dalla tradizione della musica italiana per superare con più spensieratezza questi giorni difficili. È questa l’iniziativa “La radio per l’Italia”, promossa da Aeranti-Corallo, unitamente all’Associazione Radio Locali Frt, alla Rai e alle radio nazionali private, e che si svolgerà domani a partire dalle 11.

Fonte: Link Oristano

