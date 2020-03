A Genova mascherine requisite Cagliari

È arrivato a Genova il container con una parte dei dispositivi sanitari requisiti alcuni giorni fa al porto di Cagliari per ordine del prefetto Bruno Corda. Il materiale medico doveva essere spedito, dopo una regolare vendita, da un grossista sardo a una farmacia del capoluogo ligure. Ma il carico era stato bloccato in porto dai carabinieri del Nas per destinarlo agli ospedali sardi, tutti carenti dei dispositivi di protezione individuale. Poi l'accordo tra la due Regioni, Sardegna e Liguria, per una equa suddivisione del materiale tra i presidi sanitari sardi e liguri.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.