La Sardegna piange un altro morto per Coronavirus, un emigrato nato a Mandas

Un’altra vittima sarda per Coronavirus e, anche in questo caso si tratta di un emigrato. Franco Corona, nato a Mandas nel 1942, viveva in Liguria dal 1960. Era andato via dall’Isola per motivi di lavoro. Il suo cuore ha cessato di battere oggi: “Era residente in Liguria e proprio qui, da alcuni giorni, era ricoverato in ospedale a causa della malattia che ci affligge in questo momento”, spiega l’ex sindaco Umberto Oppus, che ha diramato la notizia. “Lo affidiamo a San Giacomo, nella cui parrocchia fu battezzato, e ci uniamo alla preghiera per lui e per tutti coloro strappati ai propri affetti. Vicino alla famiglia e ai parenti tutti. Oggi più che mai occorre che tutti restino a casa”.

Fonte: Casteddu On Line