A passeggio a Porto Istana , denunciati due stranieri

Per i due cittadini stranieri sono scattate così la denuncia e la segnalazione alla Magistratura come disposto dall’ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione.

Tutti e due erano arrivati in Sardegna nei primi giorni di marzo, dopo aver attraversato zone a rischio, ma non si erano preoccupati di compilare la scheda prevista dalle disposizioni di sicurezza.

A passeggio per Porto Istana, due cittadini stranieri sono stati fermati per un controllo dagli agenti del Corpo forestale, che hanno accertato l’inosservanza dell’obbligo di autodenuncia.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.