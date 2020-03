Una proposta: farmaci a domicilio per i diabetici e i malati cronici

Il consigliere regionale Michele Ciusa: “Seguiamo l’esempio dell’Emilia Romagna” Farmaci a domicilio per i diabetici e per tutti i pazienti con patologie croniche: questa la richiesta del consigliere regionale del m5s Michele Ciusa alla Giunta e all’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, in favore di tutti quei cittadini che sono costretti a recarsi in farmacia per l’acquisto di medicinali di cui non possono fare a meno.

“Pazienti affetti da patologie croniche, pazienti fragili, immunodepressi, diabetici, devono essere tutelati attraverso l’adozione di ulteriori misure volte a ridurre il rischio di contagio legato agli spostamenti”, spiega Michele Ciusa. “La Regione Sardegna, seguendo l’esempio della Regione Emilia Romagna, deve attivarsi immediatamente per facilitare la consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici a tutti quei cittadini più esposti al contagio del Covid-19”. “Nell’ambito delle strategie di contrasto e di gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”, prosegue Ciusa, “la Regione Emilia-Romagna ha attivato una serie di misure urgenti che riducono la necessità di spostarsi dal proprio domicilio per ritirare i farmaci e i dispositivi di assistenza protesica e integrativa o per visite ambulatoriali non urgenti”. “Misure ancora non adottate dalla Regione Sardegna che, in considerazione dell’elevato numero di diabetici presenti sul territorio regionale, dovrebbero essere adottate con urgenza”, aggiunge il consigliere pentastellato. “È necessario garantire la massima tutela dei pazienti con patologie pregresse e dei pazienti immunodepressi, e in questo momento, seguire le misure adottate dalla Regione Emilia Romagna rappresenta il modo più efficace e immediato per farlo”. Giovedì, 19 marzo 2020 L'articolo Una proposta: farmaci a domicilio per i diabetici e i malati cronici sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano