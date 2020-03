Coronavirus, due casi positivi a san Nicolò Gerrei

“L’Amministrazione Comunale di San Nicolò Gerrei segnala che è pervenuta comunicazione dalle Autorità sanitarie regionali riguardante due casi positivi al Covid-19 relativo due residenti del Comune di San Nicolò Gerrei. L’annuncio del primo cittadino Stefano Soro.

“Nei giorni scorsi è stata fatta l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei due casi risultati positivi da accertare, per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare fiduciario e la sorveglianza sanitaria attiva che verrà mantenuta per un periodo di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato.

Gli interessati sono stati informati riguardo ai sintomi e le modalità di contagio della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa dei sintomi e la necessità di misurare la temperatura corporea 2 volte al giorno (la mattina e la sera)”.

“La situazione è sotto controllo e l’Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente lo svilupparsi dell’emergenza; invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma, uscire rispettando le restrizioni dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e rispettare le misure di prevenzione igienico sanitarie”.

Per questo motivo chiediamo a tutta la cittadinanza di stare a casa e seguire scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie, e di uscire di casa solo se strettamente necessario.

Fonte: Casteddu On Line

