Acquistare un pc con il bonus cultura: petizione di una studentessa oristanese

Al tempo del coronavirus le lezioni sono online, ma a molti studenti manca uno strumento essenziale per potersi istruire: il computer. Con l’obiettivo di appianare questo paradosso nasce la proposta di Beatrice Frongia, studentessa del Liceo scientifico di Oristano, che attraverso una petizione ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di rendere il bonus cultura spendibile anche per l’acquisto del computer.

“L’obiettivo di questa petizione”, scrive Beatrice Frongia, “è quello di consentire l’acquisto del computer con il bonus cultura che viene elargito dal governo ai diciottenni. In questo periodo l’unico mezzo che consente agli studenti di proseguire i propri studi è il computer, ma molti di loro non ne hanno uno a disposizione e non hanno le possibilità economiche per poterlo acquistare”.

“Il bonus cultura”, prosegue Beatrice Frongia, “nasce per incentivare i giovani ad acquistare libri, biglietti per il teatro, per i musei ecc.. Perché non consentire l’acquisto di un computer che in questo caso permetterà lo svolgimento della didattica a distanza e la diffusione della cultura stessa?”.

Il bonus cultura è un incentivo promosso dal Ministero dell’Istruzione che permette a i nati dal 5 marzo nel 2001 di spendere 500 euro in prodotti culturali, sino al 28 febbraio 2020.

I prodotti acquistabili però non comprendono dispositivi elettronici ma solo ingressi al cinema, concerti, eventi culturali come festival o fiere, libri, ingressi a musei, monumenti e parchi o a teatro, musica registrata e corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Giovedì, 19 marzo 2020

