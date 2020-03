Da Solarussa una canzone simpatica per questi giorni difficili

“Metti la mascherina”, scritta e cantata da una ragazza del paese

In questi giorni difficili, per smorzare un po’ il clima dovuto all’emergenza sanitaria, una giovane ragazza di Solarussa ha deciso di scrivere e cantare una canzone a tema coronavirus.

“Metti la mascherina”, il titolo della canzone nasce dalle quattro pareti di casa della ragazza, che, per affrontare in maniera positiva la situazione difficile di questi giorni, si è affidata alla creatività e alla sua passione per la musica.

“Sono una ragazza di Solarussa”, si racconta, “ho venticinque anni e purtroppo sono disoccupata. Proprio qualche giorno prima di quest’emergenza dovevo cominciare un nuovo lavoro che poi non ho potuto iniziare a causa di un infortunio al polso, ma che si sarebbe interrotto comunque a causa di questa emergenza”.

“Quindi vista la situazione drammatica sia per il lavoro che per questo virus, anziché abbattermi e deprimermi, ho pensato di mettermi a scrivere vista la mia grande passione per la musica e per il canto. In una mattina l’ho scritta e nei giorni dopo ho provato a registrarla e poi ad abbinare dei miei video con filtri buffi”.

“La mia idea è quella di dare un messaggio chiaro sopratutto per quanto riguarda la Sardegna, ma con un po’ più di leggerezza e comicità che è quello di cui secondo me abbiamo bisogno ora”.

Ecco la canzone “Metti la mascherina”

Giovedì, 19 marzo 2020

