Ateneo Cagliari, 8000 a lezione online

Più di ottomila studenti davanti agli schermi di pc, portatili, smartphone e tablet per le prime lezioni online e in streaming dei corsi di laurea delle Facoltà di Scienze e di Biologia e Farmacia dell'Università degli Studi di Cagliari. È la nuova modalità di didattica per andare avanti e assicurare la continuità nonostante l'emergenza coronavirus. Lunedì sarà la volta delle Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche e di Ingegneria e Architettura, a seguire – pochi giorni dopo – si uniranno anche Medicina e Chirurgia e Studi umanistici. A regime, saranno più di 1600 (cioè tutti quelli attivi) gli insegnamenti a distanza.

In questi giorni tutti gli studenti in corso vengono informati delle modalità di accesso al sistema e vengono fornite le credenziali per poter fruire degli insegnamenti originariamente previsti e organizzati secondo il calendario previsto in piattaforma. Ogni studente può seguire la lezione da qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone) e con qualsiasi sistema operativo e può interagire con il docente durante la lezione nell'apposita "virtual classroom".

Il sistema prevede attualmente l'accesso degli studenti in corso, ma l'ateneo punta a consentire - nei tempi possibili - la fruibilità di lezioni anche per gli studenti fuori corso, per gli esami di profitto si stanno valutando, insieme agli altri atenei italiani, le modalità telematiche che non lascino dubbi sul valore legale degli esiti. Per quel che riguarda gli esami finali o di laurea, sono già in fase di attivazione modalità di svolgimento per via telematica come già avviene per i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione.