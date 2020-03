Picchiava e perseguitava la moglie, ora dovrà stare lontano da lei

Via dal luogo di residenza: misure cautelari per un uomo di Oristano



Insulti, minacce di morte, calci spinte e aggressioni con oggetti trovati in casa, talvolta anche in presenza dei tre figli minori, che assistevano atterriti. Alla fine per un uomo di 53 anni, di Oristano, ieri sono scattate le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Oristano, alle quali hanno dato esecuzione gli agenti della Squadra mobile.

L’uomo è stato allontanato dal luogo di residenza e non potrà più avvicinarsi alla moglie.

Da anni la donna era vittima di costanti maltrattamenti da parte del marito, che la vessava sia verbalmente, sia fisicamente. Proprio per i maltrattamenti in famiglia tempo fa l’uomo era stato oggetto di un provvedimento di ammonimento, emesso dal questore di Oristano, e aveva dovuto lasciato l’abitazione familiare. Ma la persecuzione nei confronti della moglie era andata avanti, con pedinamenti, messaggi intimidatori e appostamenti sotto casa. All’uomo era stato anche contestato il reato di atti persecutori.

L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Dopo una chiamata al 113 fatta da una delle figlie minori della coppia, erano intervenuti gli agenti della Squadra volante, ma al loro arrivo degli agenti l’uomo si era già dileguato.

Ora l’uomo non potrà più avvicinarsi alla moglie e nemmeno far ingresso nel paese dove la donna vive, non potrà più contattarla, né avvicinarsi ai luoghi che lei frequenta. Pena l’emissione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere, in attesa del processo.

