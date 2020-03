“La distanza fisica che il virus ci impone non si traduca in una distanza dei cuori” Il sindaco di Marrubiu scrive una lettera ai concittadini dopo alcuni episodi di caccia all’untore

Il coronavirus ci obbliga a una distanza fisica che non deve tradursi in una distanza di cuori. Il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, con una lettera ai concittadini invita a non mettere in atto una caccia all’untore. Ecco il testo.

Carissimi concittadini,

stiamo vivendo un periodo di grande difficoltà perché l’epidemia in corso ci impone molte restrizioni: per quanto ci è possibile dobbiamo stare isolati ed evitare qualsiasi forma di aggregazione sociale.

Tuttavia, la distanza fisica che ci viene imposta non deve tradursi in distanza dei cuori. Infatti, sono a conoscenza di qualche spiacevole episodio a danno di alcuni nostri concittadini che hanno avuto la sventura di rientrare in Sardegna nelle scorse settimane e credo sia necessario fare un po’ di chiarezza sulle misure di prevenzione imposte, in particolare, dall’ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 9 marzo scorso e dalle relative note esplicative.

Innanzitutto occorre fare chiarezza sul tipo di misura:

1) la quarantena deve essere osservata da chi ha contratto il virus fino a quando non viene dichiarata la guarigione;

2) la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni deve essere osservata da chiunque sia arrivato in Sardegna dal 9 marzo e da coloro che sono arrivati nei 14 giorni antecedenti l’emanazione dell’ordinanza regionale (quindi a decorrere dal 23 febbraio) che provengano o abbiano transitato o sostato nella regione della Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro,e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, ossia da quelle che erano state individuate come “zone rosse”;

3) tutti coloro che NON provengono dalle suindicate “zone rosse” e che sono arrivati in Sardegna nel periodo 23 febbraio/8 marzo sono sottoposti alle stesse limitazioni di noi che non ci siamo spostati dall’Isola..

Pertanto, faccio appello al vostro sentimento di fratellanza e al vostro senso di responsabilità e vi esorto a non intraprendere nessuna caccia all’untore.

Continuiamo a rispettare tutti la distanza interpersonale che ci viene imposta ma stiamo vicini con il cuore.

Cordiali saluti.

Il sindaco

Andrea Santucciu

Giovedì, 19 marzo 2020

