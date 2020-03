A Sarroch una App contro le bufale

A Sarroch una App per l'emergenza sanitaria. Solo notizie e informazioni ufficiali e certificate per orientarsi in mezzo a tutte le bufale che circolano intorno al coronavirus. Il senso dell'applicazione è quello di dare comunicazioni in tempo reale. Con la possibilità per il cittadino di interagire e rivolgere domande se qualcosa sembra poco chiaro. Attraverso l'App dell'amministrazione comunale saranno diffusi comunicati, regole comportamentali, indicazioni operative, materiale informativo. L'applicazione è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store sia da Play Store cercando MyCity. Una volta avviata, occorre scegliere regione, provincia e poi il comune.

Fonte: Ansa

