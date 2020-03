Coronavirus: inchiesta pm Sassari su contagi in ospedale

Accanto all'inchiesta dl trasferimento di un paziente positivo tra Nuoro e Tempio, aperta dalla procura Gallurese, ora sono i pm di Sassari ad aprire un fascicolo, per ora contro ignoti, sulla scia di contagi all'ospedale SS. Annunziata di Sassari e per capire se sono state adottate tutte le misure necessarie per tutelare i pazienti e gli operatori sanitari. Lo rivelano i quotidiani sardi che parlano dell'inchiesta affidata dal procuratore capo Gianni Caria al pubblico ministero Paolo Piras, che ha una vasta esperienza in materia di sanità. Contestualmente sia a Sassari che a Tempio sono scesi in campo i Nas dei carabinieri: saranno loro a dovere verificare se all'Aou di Sassari, dove è stato riscontrato un alto numero di contagi tra medici e infermieri, e all'ospedale Dettori di Tempio sono stati adottati tutte le prescrizioni per evitare i contagi. E visti gli esposti dei sindacati dei medici, i militari controlleranno anche se esiste una reale carenza dei dispositivi di protezione individuale.