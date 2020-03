Coronavirus: non buttate guanti e mascherine per strada A Oristano segnalati comportamenti incivili che possono creare rischi di contagio

“Chi compie questi gesti”, scrive ancora il lettore, “oltre a essere un incivile mette a rischio la salute di chi si occupa di tenere pulita la nostra città, anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo”.

Un lettore ci segnala che stamattina, lungo il tragitto per recarsi al lavoro ha trovato per strada diversi guanti e una mascherina. “Via Othoca”, ci scrive il lettore, “è disseminata di guanti. Lungo il mio percorso ha trovato anche una mascherina gettata in un’aiuola di piazza Manno e un altro guanto in piazza Eleonora”.

Sono i dispositivi che potrebbero proteggerci dal coronavirus ed è bene che tutti utilizziamo sia guanti, sia mascherine. Tuttavia, una volta utilizzati, dovremmo anche preoccuparci di smaltirli in modo corretto. Qualcuno, invece, a Oristano non lo fa.

Fonte: Link Oristano

