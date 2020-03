Coronavirus, apre una nuova fabbrica di mascherine in Sardegna

Una nuova fabbrica di mascherine nell’Isola. Un imprenditore del Nord Sardegna, che realizza letti, cuscini e materassi, ha deciso di riconvertire una parte della propria fabbrica, per produrre mascherine protettive.

“Da oggi la Sardegna ha un’arma in più per combattere l’epidemia”, dichiara l’ex consigliere regionale Gianfranco Congiu, “lo dovevamo a tutti coloro che sono esposti al rischio di contagio; ai sanitari che si battono giornalmente per difendere la nostra salute, a chi si è ammalato e lotta per sopravvivere, a chi non ce l’ha fatta.

Fonte: Casteddu On Line