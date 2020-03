19 marzo 2020, oggi è la festa del Papà: mandate le vostre dediche e le vostre foto a Casteddu Online

Cari lettori,

oggi 19 marzo è la festa del papà. Ce n’eravamo quasi dimenticati, un po’ tutti, storditi dalle notizie drammatiche sul fronte del Coronavirus. Eppure anche quest’anno è un giorno speciale: per questo Casteddu Online vuole regalarvi l’occasione per una dedica speciale al vostro babbo, con la foto che preferite, con le parole che potete esprimere liberamente, per il vostro amore o il vostro ricordo. Oggi, ancora più di prima: mandateci i vostri auguri sulla posta Fb o su Whatsapp al 380 747 6085. Scriveteci cosa vi lega profondamente al vostro papà in questi giorni tristi, nei quali siamo costretti a casa, a combattere contro il nemico invisibile del virus, che può essere in ognuno di noi. Giorni nei quali difendere i propri cari è diventato ancora più prezioso, ancora più stringente. La festa del papà è diventata in questi anni una esplosione di bellissimi sentimenti sui social, dove in tanti postano la foto del proprio genitore esprimendo i sentimenti più belli per i quali si resta legati, in maniera indissolubile. Pubblicheremo le vostre dediche nel nostro Angolo dei Lettori, anche per provare a esorcizzare questo momento di enorme preoccupazione in Italia e nella nostra Sardegna. Tanti auguri a tutti i papà e a tutti i nonni, nessuno escluso, che seguono ogni giorno le notizie minuto per minuto nel nostro giornale. Aspettiamo i vostri messaggi e le vostre foto che vi stanno a cuore, per pubblicarle con piacere insieme alle vostre

Fonte: Casteddu On Line