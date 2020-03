Bergamo, non c’è più posto per i morti: l’Esercito scorta le bare verso i forni crematori di Bologna e Modena. Un’immagine straziante, simbolo agghiacciante del Coronavirus in Italia: a Bergamo le bare con i morti, a centinaia per il Coronavirus, vengono portate via dai carri dell’Esercito, perchè non c’è più posto per le sepolture e le cremazioni. E i malati non solo muoiono da soli, senza che i propri cari li possano vedere per l’ultima volta, ma vengono trasportati via, lontano. A Bergamo soltanto ieri sono morte 93 persone. Il Comune va sapere che è un numero che potrebbe essere minore della realtà: diverse persone sono spirate con sintomi compatibili a quelli del Covid 19, senza che ci sia stato il tempo e la possibilità di effettuare il tampone.

Comunque vada resterà l’0immagine simbolo di questo maledetto virus che ha colpito l’Italia, e in particolare la Lombardia, con una forza devastante che ancora non si è arrestata. nella notte anche le parole di sgomento di Matteo Salvini su Fb: “L’Esercito porta le bare fuori da Bergamo, per la cremazione fuori dalla Lombardia, una terra messa a prova durissima, che lotta senza tregua contro il male.È un’immagine straziante, che colpisce con la forza di cento, mille pugni.Chi crede, si raccolga in preghiera prima di addormentarsi.

Chi non crede, si stringa idealmente a questi nostri fratelli e sorelle, a una comunità devastata, che oggi piange oltre ogni misura, che vuole risorgere, che ha bisogno dell’abbraccio commosso e del sostegno di tutti gli Italiani”.