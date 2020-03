Coronavirus, “gel e salviette igienizzanti a prezzi folli a Cagliari: 31,80 euro”

Trentuno euro e ottanta centesimi per una confezione di gel per le mani igienizzante alle erbe e un pacchetto di salviette disinfettanti. È questo il totale dello scontrino di un bar tabacchi di Cagliari. E scoppia la polemica da parte di Adiconsum Sardegna. L’associazione italiana difesa dei consumatori e ambiente senza scopo di lucro, tra le più importanti e rappresentative in tutta la nazione, ci va giù molto duro e promette battaglia: “Coronavirus. Igienizzanti a prezzi folli. Guardate i prodotti…e poi guardate il prezzo. Ben 31,80 euro. Il consumatore ha inoltrato la segnalazione alla Guardia di Finanza, noi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

Fonte: Casteddu On Line

