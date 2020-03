Coronavirus, un uomo positivo anche a Elmas: “È stato ricoverato all’ospedale”

Un caso di positività al Covid-19 anche a Elmas. A darne notizia è il sindaco Tonio Ena, con un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune: “Mi è appena giunta la notizia ufficiale e vi comunico che un nostro concittadino, ha contratto questo maledetto virus Covid-19. La persona è stata prontamente affidata alle cure sanitarie presso una struttura ospedaliera. Le persone vicine a lui sono state sottoposte alla misura della quarantena domiciliare”. Ena osserva che “in questi momenti difficili per la famiglia, possiamo solo aggrapparci alla scienza, alla speranza e alla fede. Ora più che mai siamo tutti obbligati ad assumere atteggiamenti virtuosi e rigorosi”. “Faremo ancora di più per individuare e punire coloro che irresponsabilmente e meschinamente continuano imperterriti a violare le stringenti prescrizioni del Governo e della Regione Sardegna. Restate a casa, evitiamo i contatti, ricordate di rispettare le norme igieniche lavandovi spesso le mani e igienizzando gli ambienti. Muovetevi solo per lavoro, per motivi sanitari o di assistenza e se è indispensabile per fare la spesa. Utilizzate il telefono e i social per restare in contatto con i vostri parenti e amici. Solo in questo modo possiamo fermare il contagio e riprendere quanto prima le nostre abitudini. Lo dobbiamo a chi in questo momento sta combattendo questa difficile battaglia e a tutti noi masesi. Insieme, uniti, possiamo e dobbiamo farcela”.

Fonte: Casteddu On Line