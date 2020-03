“Apprezzate la casa in disordine, preparate quei dolci che i vostri figli tante volte vi hanno chiesto ma voi non riuscivate a fare…”

Passerà, tutto passa…. Chi con una cicatrice in più è chi con una certezza in più nell’anima… Il nostro restare a casa ci fa riscoprire valori persi da tempo….. Guardatevi di più parlate e dite ai vostri cari tutto quello che non siete mai riusciti a dire…. Godetevi i vostri figli i vostri cari…..” Apprezzate la casa in disordine, preparate quei dolci che i vostri figli tante volte vi hanno chiesto ma voi impegnati da tante cose non riuscivate a fare….. Accarezzateli coccolateli e donate loro ogni giorno una perla di saggezza….. Ricorderanno tutto questo, lo faranno eccome, ma oggi più che mai ricorderanno voi, i vostri sorrisi nascosti dietro quella paura che balena in tutti ormai….. Ricorderanno le vostre parole, il tempo passato, e ne faranno tesoro….. Forza Italia, forza Sardegna….. Siamo lontani ma fuori dalla finestra tutti siamo vicini…. Tutti guardiamo lo stesso cielo insieme…. Francesca una mamma cagliaritana…..

