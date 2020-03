Daniela e la piccola Viola, da Mulinu Becciu: “Ce la faremo, dalla luce dei bambini la speranza per la nostra isola meravigliosa”

Ce la faremo!!!! Sì, perché i bambini hanno tanto da fare, tanto da dare a questa nostra isola meravigliosa, questo periodo ci ha messo in ginocchio, però noi siamo forti, siamo quelli dal cuore grande, quelli che si sanno aiutare gli uni con gli altri, quelli che in un momento buio della vita, ti porgono una pila!!!! Uniti noi sardi siamo quel bagliore di luce grande e caldo come il nostro sole,e immenso come il nostro mare, non perdiamo le forze, restiamo distanti ora per poco tempo, per poter stare uniti per sempre!!!! La mia bambina, Viola dice: ce la faremo, e sarà così, ne sono certa!!!! Forza amici, forza Casteddu!! Viola e Daniela, Mulinu Becciu

