“Dopo i 42 della precedente graduatoria, abbiamo stanziato le risorse necessarie per finanziare altri 51 Comuni che avevano fatto richiesta di auto elettrica. Così proseguiamo il percorso intrapreso per consolidare un modello di sviluppo ecosostenibile della Sardegna, anche sostituendo il parco macchine a motore di enti pubblici e di aziende private”. Così l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, ha annunciato la rimodulazione dei fondi del programma della mobilità elettrica in Sardegna.

Nuovi contributi dalla Regione per l’acquisto di auto elettriche L’annuncio dell’assessore all’industria Pili. Un piano per mettere ordine sui punti di ricarica

Fonte: Link Oristano

