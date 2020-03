Coronavirus, l’appello di un medico sardo: “A casa vi annoiate? Fate mascherine”

“Noi ci siamo e stiamo andando molto bene,voi state a casa. Ma se qualcuno si annoia e sa cucire fate delle mascherine chirurgiche”. A scriverlo, ieri, su Facebook, è Gianfranco Puddu, medico dell’ospedale di San Gavino, una delle tante strutture in trincea nei giorni del Coronavirus. E l’appello ha decisamente fatto centro. Nel giro di poche ore, grazie alle centinaia di condivisioni, molti hanno deciso di seguire il consiglio di Puddu, realizzando mascherine utili a evitare qualunque tipo di contagio. A darne notizia è la ex sindaca di Guspini Rosella Pinna: “A nome di tutti coloro che hanno promosso l’iniziativa un grazie di cuore. Avete risposto all’appello con una generosità straordinaria, del tutto inaspettata e immediata. Sono già disponibili oltre 600 mascherine in tnt, realizzate in parte grazie alla donazione di un’azienda di Sanluri- Guspini e in parte da tante mani in casa”. “Al momento, dunque, il ritiro e le consegna sono sospesi, ma se ce fosse la necessità per la comunità, vi terremo informati. Un grazie di vero cuore a tutte e a tutti, e a ciascuno di voi indistintamente: a chi ha lavorato e a chi avrebbe voluto ma non ne ha avuto la possibilità. Grazie, grazie, grazie”.

Fonte: Casteddu On Line