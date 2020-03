Coppa America, annullate World Series Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - Le prime World Series della 36/a America's Cup di vela, programmate a Cagliari nell'ultima decade di aprile, sono state annullate definitivamente. La notizia è stata diffusa poco fa dall'Arbitration Panel, che era chiamato a prendere in esame la proposta del Comitato organizzatore dell'evento, al quale avrebbero dovuto partecipare i team iscritti al trofeo: il 'defender' Emirates Team New Zealand, Ineos Team UK, Luna Rossa e American Magic. (ANSA).

Fonte: Ansa

