Invito dal sindaco di Morgongiori: “È il momento della responsabilità”

Il sindaco di Morgongiori Renzo Ibba, invita i suoi concittadini alla responsabilità, con una lettera aperta che pubblichiamo di seguito

————

Cari concittadini e concittadine

Tutti noi ormai ci stiamo accorgendo del rapido evolversi dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, anche nella nostra isola.

In questo drammatico momento ritengo necessario rivolgere a tutti questo messaggio.

“È indispensabile che comprendiamo la gravità della situazione e adottiamo le contromisure necessarie per contrastare la diffusione del contagio”.

In questa battaglia tutti noi siamo chiamati a partecipare responsabilmente:”Restiamo a casa, limitiamo le uscite al minimo indispensabile”.

Dobbiamo preoccuparci non solo di non essere contagiati, ma anche di non trasmettere ad altri il virus, del quale inconsapevolmente potremmo essere portatori.

Ricordate che il virus si trasmette con estrema facilità, pensate sempre al fatto che potremmo essere noi stessi il vettore di contagio dei nostri cari.

Penso che ormai sia chiaro a tutti che il pericolo maggiore è legato al rischio di collasso delle strutture sanitarie e, in particolare, dei reparti di terapia intensiva che hanno disponibilità di posti limitata. In tal caso è evidente che si dovrà scegliere chi salvare chi no, e tra questi potremmo esserci noi un nostro caro.

Solo con l’aiuto e l’impegno di tutti possiamo evitare che ciò accada, ma è necessario agire con coscienza e responsabilità.

Ora è il momento di mettere al primo posto la salute, tutelando se stessi e gli altri.

Dobbiamo capire ed essere consapevoli, nell’interesse di tutti, che ciò che er normale fino a poco tempo fa, oggi non è più consentito.

Usciamo da casa solo per andare al lavoro, per fare la spesa o per motivi di salute. A tutto il resto, in questo momento, dobbiamo necessariamente rinunciare.

Questa è l’ora delle responsabilità! Più staremo attenti rigorosi, prima passerà l’emergenza, prima potremmo tornare alle nostre abitudini.

Renzo Ibba

Mercoledì, 18 marzo 2020

