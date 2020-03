Un positivo, chiude Aspal di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - La sede centrale dell'Aspal, in via Is Mirrionis a Cagliari, resterà chiusa fino a domenica 22 marzo, dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid 19.ß Così come disposto dall'Unità di crisi della Regione, è stata avviata la procedura per la messa in sicurezza e laßsanificazione dei locali e sono stati messi inßauto isolamento tutti i dipendenti.ßGli uffici riapriranno lunedì con il personale ridotto al minimo indispensabile. Tutti gli altri lavoreranno in smart working.