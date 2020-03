Un uomo positivo al Coronavirus anche a Monastir: “Ha già osservato la quarantena” 

Un caso di Coronavirus anche a Monastir. A dirlo, con tanto di post pubblico su Facebook, è il Comune guidato dalla sindaca Luisa Murru: “L’amministrazione Comunale ha oggi avuto notizia della presenza in paese di un cittadino positivo al Covid-19. Tale cittadino e i suoi familiari, su indicazione dell’istituto di Igiene Pubblica, hanno già osservato la quarantena prescritta. Vi aggiorneremo e nel frattempo raccomandiamo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni e di uscire di casa solo se strettamente necessario. Vi invitiamo inoltre a seguire le notizie che arrivano direttamente dai canali ufficiali istituzionali che, tempestivamente, aggiornano tutti sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello mondiale”.

Fonte: Casteddu On Line

