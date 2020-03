Spesa col peluche sottobraccio,segnalato dagli agenti della polizia locale di Sassari

(ANSA) - SASSARI, 18 MAR - In tempi di divieti e restrizioni, escamotage e giustificazioni, il passaggio dai meme social alla realtà e ritorno è un attimo. Lo conferma la bizzarra situazione che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia locale di Sassari. Nell'ambito di una intensa attività, culminata con 151 controlli effettuati solo ieri, hanno fermato un uomo che passeggiava per strada con un cane di peluche sotto il braccio.

Esterrefatti ma ligi alle disposizioni straordinarie in vigore, i vigili gli hanno chiesto conto del motivo per cui non fosse nella propria abitazione. L'uomo ha mostrato loro l'autocertificazione, in cui attestava che stava andando in realtà a fare la spesa, e ha spiegato di aver voluto aggiungere solo una nota di colore alla sua "trasferta". La polizia locale ha così dovuta accertare che fosse effettivamente andato al supermercato e poi tornato direttamente a casa con le buste della spesa: un aggravio di lavoro per gli agenti che è costata al sassarese una segnalazione.

