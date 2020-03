Fabrizio, addio al barista di 32 anni: una delle vittime più giovani in Italia per Coronavirus. Si chiamava Fabrizio Marchetti, era un giovane barista stimato e conosciuto, un punto di riferimento per tanti: il suo cuore ha cessato di battere a causa di questo maledetto virus, ma era stato già debilitato da una brutta infezione che aveva contratto qualche mese prima durante un viaggio a Cuba. Poi le complicanze dopo avere contratto il Covid 19 in Brianza, a Nova Milanese, dove era il proprietario di un bar molto frequentato.

Fonte: Casteddu On Line

