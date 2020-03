Assemini, nuove regole contro il Coronavirus: vietate uscite in coppia, tutti a 5 metri di distanza

Regole ancora più stringenti ad Assemini, sino al prossimo 25 marzo, per evitare assembramenti e garantire il diritto alla salute di tutti. Ecco le nuove regole contenute in un’ordinanza firmata dal vicesindaco Gianluca Mandas: spostamenti solo individuali, distanza minima di cinque metri e 250 metri di diatanza massima da casa per chi deve portare a spasso il cane. Uscite in coppia permesse solo per motivi di salute o di lavoro. In quest’ultimo caso, però, entrambi dovranno appartenere allo stesso nucleo familiare. Aumentato, in parallelo, il servizio di controllo del territorio eseguito dal corpo di polizia Locale oltre l’orario lavorativo ordinario. E, per chi sarà sorpreso a sgarrare, la denuncia sarà automatica, come gia avvenuto in tanti altri Comuni dell’Italia e della Sardegna. “È arrivato il momento di massimizzare i controlli e limitare quanto possibile gli spostamenti. Sono certo che la cittadinanza risponderà con maturità e senso civico alle nuove disposizioni”, afferma Mandas.

Fonte: Casteddu On Line