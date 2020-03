“Ai medici anziché le mascherine hanno dato il bavaglio”

Dura presa di posizione della categoria nei confronti dell’assessore alla sanità che ha vietato ai sanitari la divulgazione di notizie sull’emergenza coronavirus

In un momento così drammatico, mentre i nostri medici con tutti gli altri operatori sanitari, schierati in prima linea contro un nemico feroce e invisibile, chiedono, agli amministratori regionali, di essere protetti e difesi per poter svolgere con un po’ di sicurezza il proprio lavoro, arriva, invece delle mascherine, un bavaglio.

Una inaccettabile direttiva emanata dall’assessore alla sanità che, con metodi dittatoriali, vuole imporre il silenzio con minacce di sanzioni e quant’altro, testualmente: “…Si chiede di avviare senza indugio opportuni provvedimenti disciplinari verso chiunque non si attiene strettamente a tale disposizione, ribadendo che qualunque attività comunicativa di codeste aziende deve essere autorizzata da questa regione”.

Invece delle mascherine protettive il “bavaglio”.

Siamo basiti davanti a tale ingiunzione che viola l’articolo 21 della nostra Costituzione; inoltre riteniamo che una simile direttiva sia grave e pericolosa in quanto lede la libertà di manifestare il proprio pensiero in una situazione dove la trasparenza e l’informazione sono basilari per la popolazione che in questo momento manifesta grande stima e fiducia ai professionisti che oggi sono i protagonisti nel gestire un impegno grave e pesantissimo.

Ora più che mai vi è necessità della collaborazione, dei consigli, e delle competenze che molti operatori sanitari possiedono. Chi è sul campo riesce maggiormente a cogliere possibili ed inevitabili lacune.

Mercoledì, 18 marzo 2020

